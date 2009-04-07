Ющенко поехал на юг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что в Одесском национальном политехническом университете глава государства проведет встречу со студентами и преподавателями учебных заведений Одесской области. Тема встречи – «Украина: какой мы ее видим».

Также предусмотрено, что В.ЮЩЕНКО пообщается с главными редакторами ведущих региональных СМИ.

В городе Вилково Президент ознакомится с ходом работ по строительству защитной дамбы в рамках реализации первой очереди проекта по строительству глубоководного судового хода «Дунай - Черное море» в устье Быстрое.