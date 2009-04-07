Минэкономики выдало прогноз на 2010 год

Усредненный прогноз роста реального ВВП в Украине в 2010 году составляет 1,7% (от -3% до +7,5%), номинального объема ВВП – 1197,5 млрд. грн., инфляции – 13,2% (от 0,8% до 27,9%), индекса цен производителей – 15,1% (от 6,2% до 26,4%), дефицита госбюджета – 1,9% ВВП (от профицита 0,5% до дефицита -3%) .

Такие данные консенсус-прогноза опубликованы на сайте Министерства экономики Украины.

Консенсус-прогноз министерство подготовило по итогам семинара по макроэкономическому прогнозированию, который прошел 2 апреля т.г.

Согласно опубликованным данным, усредненный прогноз роста импорта в 2010 году составляет 10,7%, экспорта – 11,6%.

Усредненный прогноз международных резервов Национального банка Украины на конец 2010 года составляет 25,3 млрд. долл., учетной ставки НБУ – 11,6% (от 10% до 14%).