Спасатели Житомирщины получили пожарно-спасательное снаряжение и техническое оснащение от норвежских благотворителей (фото)

Сегодня спасатели Житомирщины как гуманитарную помощь получили пожарно - спасательное снаряжение и техническое оснащение от норвежских благотворителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Коростене возле пожарно-спасательной части №8 состоялась церемония передачи пожарно-спасательного снаряжения от норвежских благотворителей 6 пожарно-спасательным подразделениям Житомирской области, преимущественно северных районов.

"Благодаря многолетнему международному сотрудничеству с норвежской благотворительной организацией «Вера. Надежда. Любовь» на этот раз спасатели получили от них 3 передвижные электростанции, 50 пожарных касок, пожарные сапоги, 4 пары носилок для транспортировки пострадавших, 22 защитных костюма для работы отделения химической и радиационной разведки, 13 аппаратов на сжатом воздухе марки Drager для защиты органов зрения и дыхания",- говорится в сообщении.

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Гуманитарный груз получили подразделения ГСЧС из Коростенского, Лугинского, Олевского, Емильчинского районов, поселка Иршанск Хорошевського района и аварийно - спасательная часть г. Житомира. «Кстати, с миссией «Вера. Надежда. Любовь» коростенские спасатели тесно сотрудничают уже второе десятилетие. Ранее от них поступала помощь , это были пожарные рукава, носилки, боевая одежда, обувь, гидравлическое оборудование, 5 пожарных автомобилей и 2 автомобилей скорой помощи. Это показатель того, что у нас есть на сегодняшний день поддержка и «рука помощи» от наших друзей – норвежских благотворителей», - цитирует пресс-служба ведомства начальника Коростенского горрайонного отдела Управления ДСНС в области Сергея Рудзика. Гуманитарный груз направят для поддержания боеспособности спасательных подразделений, расположенных в северных районах Житомирщины, которые входят в состав Коростенского сводного отряда по тушению крупных и сложных пожаров Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

В церемонии передачи гуманитарной технической помощи принял участие первый заместитель начальника Управления ГСЧС Украины в Житомирской области Василий Кучин, координатор норвежской миссии «Вера. Надежда. Любовь» Сергей Ковальчук, спасатели Коростенщины и руководители пожарно-спасательных подразделений Коростенского сводного отряда.