ЕС и в дальнейшем будет сотрудничать с Украиной в энергетическом секторе

Украина и Европейский Союз заявляют о намерениях дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом говорится в совместном заявлении для прессы по итогам Десятого саммита Украина-ЕС в Хельсинки, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

“Саммит отмечает прогресс в совместном внедрении Меморандума о взаимопонимании в сфере энергетического сотрудничества. Значительная работа проходит в области усиления энергетической безопасности Украины в сфере поставок энергоносителей и транзита газа на рынок ЕС”, говорится в документе.

В заявлении отмечается, что эта работа включает в себя предложения относительно реконструкции украинской газотранспортной системы, адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС, в частности, в области создания запасов нефти, в электроэнергетическом и газовом секторах, продления нефтепровода “Одесса-Броды”, запуска нефтегазового метрологического центра в Боярке (Киевская область), энергосберегающих технологий и использования восстановимых источников энергии.

В документе отмечается, что будут продлены совместные усилия относительно ряда инфраструктурных энергетических проектов в сотрудничестве с Европейским Инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, направленные на повышение прозрачности энергетических потоков.