Погода на 28 октября - 1 ноября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в южной и восточной части в отдельных районах туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре

Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, в южной части до 17°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

29 октября переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье, днем и в западных областях дожди. Ночью и утром в Украине, кроме северных и западных областей, местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 7-12° тепла.

30 октября ожидается ухудшение погодных условий: пройдут дожди (в западных областях с мокрым снегом), в Украине, кроме восточных областей, в отдельных районах сильные осадки, днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 4-9°, в западных областях 1-6° тепла.

31 октября в восточной половине Украины ночью дождь и мокрый снег с прекращением днем; на остальной территории преимущественно без осадков. Дальнейшее похолодание: ночью до 1-7° мороза, в южной части и восточных областях до 3° тепла - 3° мороза, днем до 0-6° тепла, в южной части и западных областях до 3-9° тепла.

1 ноября без существенных осадков, лишь в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-7° мороза, днем повышение до 3-9° тепла, в южной и западной части местами до 10-13°.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°; по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

29 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 7-12° тепла. 30 октября ухудшение погодных условий: временами дожди, местами сильные, днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 4-9° тепла.

31 октября ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. 1 ноября ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью существенно не изменится, днем повысится до 4-9° тепла.