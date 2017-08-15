В центре Житомира полицейские обнаружили у прохожих растения снотворного мака. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Читайте такжеНа Запорожье правоохранители уничтожили более тысячи кустов элитной марихуаны стоимостью 15 миллионов гривенКак отмечается в сообщении, мак правоохранители обнаружили у прохожих на улице Киевской, площадях Победы и Соборной.

Во время поверхностной проверки в рюкзаке у ранее судимого 44-летнего житомирянина полицейские обнаружили 187 растений снотворного мака. Еще 83 растения наркосодержащего зелья нес в пакете его «коллега», 39-летний житомирянин. А у 38-летней житомирянки обнаружили 183 растений мака.

На местах событий работала следственно-оперативная группа полиции.

В настоящее время продолжается дальнейшее выяснение обстоятельств событий, в том числе и происхождение наркосырья, в рамках уголовных производств, начатых по ст. 309 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").

За такие действия может грозить штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, или полугодовой арест или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.