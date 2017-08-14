В Минфине хотят втрое сократить количество получателей стипендий

Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.

Об этом в комментарии VoxConnector заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, как сообщает "Экономическая правда".

По его словам, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов.

"Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума", - сказал он.

"Мы можем выйти из прожиточного минимума (с 2018 года планируется на уровне 1700 гривен - ЭП) и приблизиться к минимальной зарплате (с 2018 года 3,723 тысяч гривен - ЭП). То есть уровень должен быть достаточен для того, чтобы эта стипендия была достаточной, чтобы иметь возможность проживать безбедно", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что с вопросом о сроках вступления в силу новых правил следует обращаться в Министерство образования.

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"Мы будем настаивать, чтобы они изменили процент стипендиатов и определили размер стипендии на уровне более высоком, чем в 2017 году. У нас были такие договоренности с Минобразования, что к 2020 году мы уровень стипендиатов сократим до 15%", - подытожил Марченко.

Ранее сообщалось, что согласно новым правилам выплат, 40-45% (конкретный процент утверждается вузом) студентов-бюджетников получают стипендию. До 2017 года 70% студентов получали стипендию.

Повышенную стипендию получает только определенный процент студентов по усмотрению учебного заведения.

В КПИ, например, это 5% от общих 40%, то есть 2% от общего количества студентов-бюджетников.

Напомним, в августе прошлого года на пресс-конференции об изменении системы выплаты стипендий студентам неизвестные бросили в Марченко торт.