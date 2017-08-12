Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре Киева (видео)

В центре Киева вечером 11 августа произошли массовые столкновения футбольных болельщиков. Участниками конфликта стали представители фанатских группировок "Сегедка" (Одесса) и "Родичі" (Киев). Об этом сообщает "Трибуна".

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Потасовку болельщиков удалось остановить лишь после того, как в нее вмешались представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что фанаты "Динамо" устроили потасовку с полицией перед матчем с "Ворсклой".