"Дуэт с Рианной и $50 миллионов": назван самый высокооплачиваемый диджей мира

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира.

Первое место в списке пятый год подряд завоевывает шотландский музыкант и продюсер Келвин Харрис.

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Благодаря выступлениям в Лас-Вегасе и на музыкальных фестивалях, а также сотрудничеству с Фарреллом Уильямсом, Big Sean и Кэти Перри за год ему удалось заработать 48,5 млн долларов, пишет Forbes.

На втором месте в рейтинге оказался голландский диджей Tiesto (39 млн долларов), тройку лидеров замыкает американский дует The Chainsmokers (38 млн долларов).

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее были названы самые прибыльные фильмы с начала 2017 года.