Харьковский облсовет инициирует снос памятных знаков ОУН-УПА

Депутаты Харьковского облсовета сегодня на сессии поддержали предложение депутата-коммуниста Леонида СТРИЖКО о снесении в Харьковской области всех памятных знаков, связанных с деятельностью ОУН-УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.СТРИЖКО считает необходимым снять такого рода “наглядную агитацию”, поскольку она, по его мнению, несет память о тех, “кто присягнул на верность Гитлеру”, и является “кощунственной” в отношении советских ветеранов и населения, которое пережило оккупацию.

Член фракции КПУ предложил депутатам облсовета, в частности, обратиться к Харьковскому городскому председателю Михаилу ДОБКИНУ с предложением демонтировать такие памятные знаки в самой столице Слобожанщины.

«За» предложение депутата-коммуниста проголосовало 112 из 133 зарегистрированных на сессии депутатов, 19 не голосовали, 2 воздержались и один высказался против.

Как сообщал УНИАН, 14 октября на праздник Покрова в Харькове в ходе церемонии почтения борцов за независимость Украины вблизи памятного знака воинам УПА в Молодежном парке произошли столкновения между сторонниками и противниками УПА. Во время шествия, митинга и панихиды по погибших в освободительной борьбе Украины их участникам мешали и провоцировали драки, в частности, представители “Союза совестких офицеров”, Компартии Украины, Партии регионов и некоторых общественных организаций. Представители Украинской народной партии обратились к прокурору Харьковской области с просьбой дать правовую оценку событиям 14 октября в Харькове.