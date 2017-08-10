Попрощаться с погибшей в ДТП "регионалкой" Бережной пришли Лобода и Ани Лорак (фоторепортаж)

10 августа в Киеве прощаются с погибшим экс-депутатом Ириной Бережной. На панихиду до Киево-Печерской Лавры собрались друзья и родные погибшей, среди которых немало известных людей, передает ТСН.

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Попрощаться с Бережной пришли нардепы от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин и Нестор Шуфрич, телеведущая Ольга Фреймут, режиссер Алан Бадоев, певица Светлана Лобода со своей мамой, певица Ани Лорак, телеведущий Анатолий Анатолич с женой, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, руководитель интернет-издания "Страна.uа" Игорь Гужва, бывшая депутат Анна Герман, экс-глава Запорожской ОГА, бизнесмен Евгений Червоненко и многие другие.

Раньше звезды украинского и российского шоу-бизнеса прокомментировали смерть Ирины Бережной. Среди них - Ольга Фреймут, Ани Лорак, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева, певица Глюкоза.

Как сообщал УНИАН, 5 августа бывший народный депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря в Хорватии.