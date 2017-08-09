Гибель экс-нардепа Бережной: появились снимки ее водителя
Мужчина на своей странице в соцсети указал, что живет в Монако, а родом из Болгарии.
Водителем, который вез экс-нардепа Ирину Бережную, был болгарин 38-летний Петар Илья Петров. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на хорватское издание.
Читайте такжеПоявились подробности ДТП, в котором погибла БережнаяНа своей странице в Facebook мужчина указал, что живет в Монако, а родом из города Розград,в Болгарии. Работал погибший в "компании энергетической отрасли" в Софии.
Из профиля Петара Петрова заметно, что человек имеет много фотографий рядом с элитными автомобилями.
"Светлая память, хорошему человеку, душе компаний. Земля ему пухом", – пишут друзья погибшего.
Как сообщал УНИАН, 5 августа бывший народный депутат от "Партии Регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП в Хорватии. Впоследствии в "Оппоблоке" подтвердили гибель Ирины Бережной.