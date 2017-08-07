Лобода, Лорак, Глюкоза: артисты высказались о гибели экс-нардепа Бережной (фото)

Звезды украинского и российского шоу-бизнеса прокомментировали смерть Ирины Бережной. Экс-нардеп от Партии регионов погибла 5 августа в автокатастрофе на побережье Адриатического моря в Хорватии.

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Первой на смерть Ирины Бережной, которая дружила со многими украинскими и российскими звездами, отреагировала Ольга Фреймут, пишет Viva.

Телеведущая написала в своем Instagram, что погибла ее подруга, и попросила всех «выключить политику». Напомним, Бережная была народным депутатом от Партии регионов и придерживалась пророссийских политических взглядов.

«Погибла моя подруга, Ирина Бережная. Не верю. Она была невероятным другом... Давайте выключим политику – включим сердце», – написала Ольга Фреймут в соцсетях. Ведущая опубликовала снимок с семейного застолья в большой компании, где также была Бережная.

Прокомментировали смерть Ирины Бережной и другие звезды – Ани Лорак, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева, певица Глюкоза. С последней экс-нардеп виделась за день до гибели: вместе с Глюкозой Бережная посетила показ российского дизайнера Ульяны Сергеенко в Монако. Возвращаясь после мероприятия, автомобиль с Ириной попал в аварию. В результате ДТП погиб водитель и сама Ирина Бережная, а ее 8-летняя дочь получила незначительные травмы.

«Моя любимая девочка, ты покинула этот мир, как настоящая принцесса в расцвете сил, красоты и на бешеной скорости. Сердце разрывается от несправедливости! За эти три дня пересмотрела все наши фото и видео, и это фото мое любимое. Ты, как всегда, была рядом в самые непростые моменты! Последние дни твоей жизни мы провели вместе, и я запомню это время навсегда! Мы так много всего запланировали и обговорили. Спасибо тебе за дружбу, я очень по тебе скучаю...» – написала в Instagram Глюкоза.

«Не могу и не хочу в это верить... Мой дорогой и любимый друг... Ты со мной... Ирочка... R.I.P», – прокомментировала смерть подруги Ани Лорак.

«Ирочка, я очень тебя люблю. Пусть будет тебе хорошо там. Rip», – добавила Светлана Лобода, опубликовав видео, на котором поет рэпер Баста.