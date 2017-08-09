"Хакеры не помешали": последняя вышедшая в эфир серия "Игры престолов" побила все рекорды

Четвертый эпизод сериала "Игра престолов", который был последним из вышедших в эфир, побил все рекорды сериала. По данным HBO его посмотрело 10,2 млн зрителей в момент трансляции в минувшее воскресенье вечером, передает ITC.ua.

Четвертый эпизод 7 сезона побил рекорд 1 эпизода того же сезона, который посмотрело 10,1 млн зрителей.

Эти показатели не учитывают тех зрителей, которые смотрели эпизод онлайн или через приложение HBO. Таким образом, фактическое количество зрителей является куда большим.

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При этом за несколько дней до официальной трансляции 4-й эпизод 7-го сезона попал в интернет и некоторые особо нетерпеливые зрители смогли просмотреть его заранее. Это, вероятно, немного снизило общее количество зрителей воскресной трансляции.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры украли сценарий еще не вышедшей серии "Игры престолов".