Хакеры выложили в сеть сценарий новой серии "Игры престолов"

В сети появился сценарий пятого эпизода нового сезона "Игры престолов", который должен выйти 13 августа. Как сообщает The New York Times, за инцидентом стоят хакеры, ранее взломавшие сеть кабельного канала HBO.

Хакер под псевдонимом Mr. Smith прислал изданию ссылку на документы HBO, в том числе сценарий, данные о кастингах и электронную переписку одного из представителей высшего руководства канала.

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Кроме того, хакеры записали видеопослание для гендиректора HBO Ричарда Плефера, в котором потребовали от канала несколько миллионов долларов, чтобы избежать таких утечек в дальнейшем.

Напомним, ранее хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий эпизода популярного сериала "Игра престолов" с официальной датой выхода 6 августа. Они также выложили его в сеть до официального релиза.