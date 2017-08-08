"Марафон трэш-нарядов": Лолита передала "эстафету" Рианне, костюм которой произвел фурор в соцсетях (фото)

В выходные Рианна взорвала соцсети новым нарядом. Певица отправилась на свою родину - остров Барбадос, где выступила в финальном шествии ежегодного костюмированного карнавала Crop Over. Праздник посвящен сбору урожая сахарного тростника и был придуман в 1687 году.

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Образ для 29-летней певицы разработал местный дизайнер Лорен Остин Блисс. Специально для образа Рианна выкрасила волосы в изумрудный цвет. Яркое перевоплощение прокомментировал бывший парень Рианны Крис Браун (пара рассталась еще в 2013 году). Его эмодзи с увеличенными глазами вызвал шквал негодования у фанатов. Доброжелатели просили певца "держать подальше свою негативную энергию".

Менее чем за сутки одна из откровенных фотографий набрала почти 3,5 млн отметок «нравится», другая – около 2,8 млн.

Для Рианны это не первое участие в фестивале. Певица уже участвовала в карнавальном шествии в 2013 и 2015 годах.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее наряд певицы Лолиты привлек внимание пользователей сети в понедельник, 31 июля. 53-летняя певица посвятила одну из песен солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико. Юзеры отметили, что Лолита напоминает им героя мультфильма «Моана» и сравнили ее с одним из всадников Апокалипсиса.