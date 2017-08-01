"Костюм всадника Апокалипсиса": в сети узнали стоимость "голого" трэш-наряда Лолиты

Пользователи сети нашли на AliExpress обтягивающее прозрачное трико, похожее на то, в котором запрещенная в Украине певица Лолита Милявская выступила на фестивале «Жара» в Баку. На это обратили внимание в Telegram-канале «Король AliExpress».

Трико под названием «Adogirl Тату Печати Сетки Sheer Комбинезон Женщин Осень Sexy See Through Спинки Bodycon Длинные Rompers Combinaison Femme» стоит около 370 гривень.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, наряд Лолиты привлек внимание пользователей сети в понедельник, 31 июля. 53-летняя певица посвятила одну из песен солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.

Юзеры отметили, что Лолита напоминает им героя мультфильма «Моана» и сравнили ее с одним из всадников Апокалипсиса.