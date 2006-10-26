Воры похитили из квартиры первого вице-спикера Госдумы РФ 4 миллиона рублей

Воры похитили из московской квартиры первого вице-спикера Государственной думы РФ Любови СЛИСКИ более 4 миллионов рублей, сообщает Лента.ру.

Газета "Комсомольская правда", ссылаясь на правоохранительные органы, пишет сегодня, что воры унесли из квартиры Л.СЛИСКИ 85 тысяч евро и 4 векселя на предъявителя на общую сумму в миллион рублей. Кроме того, у первого вице-спикера похищены дорогие ювелирные украшения, точная стоимость которых пока не сообщается.

При этом, по словам самой Л.СЛИСКИ, из квартиры пропали вещи, представляющие ценность только на ее взгляд. "Пропали подарки, сделанные к юбилею, и потому особенно дорогие для меня", - заявила Л.СЛИСКА вчера днем.

Официально, пишет "Коммерсант", информация о стоимости пропавших из квартиры вице-спикера вещей, а также список украденного, засекречены. Однако уже известно, что наградной пистолет системы Макарова, о пропаже которого сообщалось 25 октября, воры из квартиры не унесли.

"Особо крупные размеры" причиненного ущерба, пишет газета "Коммерсант", позволили возбудить по факту ограбления уголовное дело по 4 ч. 158 ст. Уголовного кодекса РФ ("Кража"), предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.

По данным "Комсомольской правды", следствие практически не сомневается, что квартиру Л.СЛИСКИ ограбили воры-профессионалы. В пользу этой версии, в частности, свидетельствует тот факт, что обе двери в квартиру были открыты при помощи отмычек или дубликатов ключей, а не взломаны. Кроме того, воры работали в перчатках и не оставили на месте преступления отпечатков пальцев. При этом, пишет "КП", грабители, вероятнее всего, действовали по наводке кого-либо, бывавшего в квартире вице-спикера.

Однако, пишет "Коммерсант", пока не удалось определить даже день, когда грабители проникли в квартиру Л.СЛИСКИ в особо охраняемом доме на улице Улофа Пальме. Л.СЛИСКА, подавшая заявление о краже вечером 24 октября, сообщила милиционерам, что последний раз была дома 17 октября.