Госказначейство поделилось данными о выполнении бюджета за квартал

Поступления в Государственный бюджет Украины (по оперативным данным) в январе-марте т.г. составили 43,8 млрд. грн. или 101,3% от планового показателя за этот период.

Как говорится в обнародованном в четверг сообщении Государственного казначейства Украины, данные приведены «без учета собственных поступлений бюджетных учреждений специального фонда Государственного бюджета».

Согласно предоставленной информации, в марте т.г. поступления в Госбюджет составили 17,411 млрд. грн. или 102,2% от планового показателя.

По данным Госказначейства, в марте т.г. поступления в общий фонд Госбюджета составили 12,885 млрд. грн. или 101,7% к помесячной росписи доходов общего фонда Госбюджета (6 марта заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявлял, что на тот период бюджетной росписью на март доходы общего фонда Госбюджета были запланированы на уровне 13,5 млрд. грн. - УНИАН).

В спецфонд Госбюджета в марте текущего года мобилизировано 4,526 млрд. грн. О соотношении к плановому показателю не сообщается.

По данным Госказначейства, Государственная налоговая администрация Украины в марте т.г. обеспечила поступления на уровне 4,992 млрд. грн. или 101,9% от планового показателя.

От Государственной таможенной службы Украины в общий фонд Госбюджета в марте т.г. поступило 6,957 млрд. грн. или 100,3% от плана на март.

Как сообщалось, за март 2009 г. объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в структуре портфеля активов Национального банка Украины увеличился на 7 млрд. грн. – до 18,3 млрд. грн. По мнению аналитиков компании Аstrum Investment Management, увеличение доли ОВГЗ в структуре портфеля активов НБУ может свидетельствовать о том, что существенный разрыв между расходной и доходной частями Государственного бюджета в марте был профинансирован за счет эмиссии гривни.

По данным Счетной палаты Украины, в январе-феврале т.г. доходы общего фонда Государственного бюджета составили 21,6 млрд. гривень или 95% от планового показателя, расходы – 23,6 млрд. гривень или 92,2% от плана.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.