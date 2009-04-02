В летнем расписании появились новые авиарейсы (перечень)

Госавиаадминистрация сообщает о появлении ряда новых авиарейсов в летнем расписании этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, с 29 марта по 24 октября этого года будет действовать расписание регулярных рейсов, в соответствии с которым десять украинских авиаперевозчиков будут выполнять регулярные рейсы по 103 международным маршрутам в 45 стран, 39 иностранных авиакомпаний – по 77 маршрутам в 31 страну. Также пяти украинским авиакомпаниям утверждено расписание на регулярные полеты в пределах Украины по десяти внутренним авиалиниям.

При этом А.ДАВЫДОВ отметил, что с 29 марта в Украине начала выполнять регулярные рейсы британская авиакомпания «ВМІ” по маршруту Лондон – Киев. Ожидается, что в мае начнет полеты между Кельном и Киевом немецкая низкобюджетная компания Germanwings, в мае начнет полеты российская “Ют Эйр”. Кроме того, планируется начало полетов по маршруту Калининград – Симферополь российского авиаперевозчика KDavia, по маршруту Тбилиси – Харьков - «Грузинских авиалиний». Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила разрешение на выполнение рейсов Львов – Милан и Симферополь – Мюнхен, авиакомпания «Аэросвит» начнет выполнение рейсов из Киева в Дюссельдорф и из Львова в Тель-Авив, а также Киев – Астана. Авиакомпания «Донбассаэро» начнет выполнять новый рейс по маршруту Киев – Вильнюс.

Как отметил А.ДАВЫДОВ, расписание может меняться, поскольку поступают новые заявки на полеты. В частности, Госавиаадминистрация получила заявку от греческой компании на рейс Салоники – Киев. Ведется работа с авиакомпанией Air Berlin, которая планирует создание базы в Киеве, добавил замминистра.