Порошенко заявил о преодолении в Украине пика преступности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Украине преодолен пик преступности, вызванный сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и трансформацией правоохранительной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины сегодня на Софийской площади в Киеве.

«К сожалению, нельзя еще сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его проявлениях. В первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан», - заявил он.

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«Но хорошая новость в том, что все же преодолен тот негативный пик преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы», - добавил президент.