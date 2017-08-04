За 2 года существования Нацполиции "на внутреннем фронте" погибли 18 полицейских, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за два года существования Национальной полиции погибли 18 полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины сегодня на Софийской площади в Киеве.

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«Многие полицейские подвергаются опасности - нередко, к сожалению, смертельной», - заявил он.

«Только за два года существования Национальной полиции при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли. И не на внешнем фронте, а на внутреннем», - добавил президент.