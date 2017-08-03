Суд оправдал осужденного в 2015 году за взятку генерал-лейтенанта ГПСУ

Апелляционный суд Киева оправдал бывшего директора Департамента материально-технического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Олега Лантвойта, осужденного в 2015 году за получение взятки.

Об этом говорится в сообщении главного военного прокурора Анатолия Матиоса на странице в Facebook.

По словам Матиоса, прокуратура обжалует решение суда.

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«Получим решение Киевского апелляции и (ну точно!) подготовим и внесем кассационную жалобу. Мы убеждены в принадлежности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции наших доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет. Будем бороться», - отметил Матиос.

Как сообщал УНИАН, экс-чиновник пограничной службы Лантвойт за получение 349,1 тыс. грн взятки 3 ноября 2015 был осужден Дарницким райсудом столицы к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишен воинского звания.