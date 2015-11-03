В Киеве за взятку к 10 годам заключения приговорен экс-чиновник пограничной службы

Об этом на странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его информации, решение суда было вынесено сегодня вечером Дарницким райсудом столицы.

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Лантвойт взят под стражу в зале суда, сообщил Матиос.

Вместе с тем прокурор не уточнил, когда Лантвойт был задержан.

Деталізую інформацію про вирок вже колишньому генерал-лейтенанту Держприкордонноі служби. 03.11.2015 Дарницьким рай... Posted by Анатолій Матіос on Tuesday, November 3, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали прокурора городской прокуратуры Черкасс, который требовал и получил взятку в размере 1,5 тыс. долларов США.