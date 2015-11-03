В Киеве за взятку к 10 годам заключения приговорен экс-чиновник пограничной службы
Бывший директор Департамента материально-технического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Олег Лантвойт за получение 349,1 тыс. грн взятки приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишен воинского звания.
Об этом на странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его информации, решение суда было вынесено сегодня вечером Дарницким райсудом столицы.
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Лантвойт взят под стражу в зале суда, сообщил Матиос.
Вместе с тем прокурор не уточнил, когда Лантвойт был задержан.
Деталізую інформацію про вирок вже колишньому генерал-лейтенанту Держприкордонноі служби. 03.11.2015 Дарницьким рай...Posted by Анатолій Матіос on Tuesday, November 3, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали прокурора городской прокуратуры Черкасс, который требовал и получил взятку в размере 1,5 тыс. долларов США.