На рынке зерна тяжелая ситуация

Министерство аграрной политики Украины повысило минимальную и максимальную закупочные цены на пшеницу мягкую 4-го класса на 2006/2007 маркетинговый год до 650 грн. за тонну и 720 грн. за тонну соответственно (включая НДС).

Соответствующий приказ МинАП №584 от 16 октября т.г. "О внесении изменений в приказ Минагрополитики Украины от 7 июня 2006 г. №282" зарегистрирован в Министерстве юстиции 20 октября т.г. за №131/13005.

В документе говорится, что повышение закупочных цен вызвано трудной ситуацией на рынке зерна в Украине, сложившейся под влиянием ряда объективных факторов, в том числе снижения объемов мирового производства продовольственного зерна и ростом цен на данную продукцию.

Отмечается, что данная мера должна способствовать формированию Аграрным фондом необходимых объемов государственного продовольственного резерва зерна.

Приказ вступает в силу с 31 октября 2006 года.

Напомним, ранее минимальные и максимальные закупочные цены на пшеницу мягкую 4-го класса на 2006/07 МГ были установлены на уровне 610 грн/т и 680 грн/т (с НДС) соответственно.

Напомним, правительство Украины поручило Аграрному фонду закупить 400 тыс. тонн продовольственного зерна урожая текущего года для формирования государственного продовольственного резерва.

По данным Министерства аграрной политики, к середине октября фонд закупил 203 тыс. тонн продовольственного зерна в госпродрезерв. Кроме того, 246 тысяч тонн находится в залоге.

Правительство выделило Аграрному фонду дополнительно 230 млн. грн. бюджетных средств для закупки продовольственного зерна. С учетом предусмотренных в бюджете-2006 685 млн. грн. Аграрный должен обеспечить до 1 декабря 2006 года закупку 565 тысяч тонн зерна.