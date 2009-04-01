"Запрет героизации фашистских коллаборационистов" - это провокация

Депутаты Ивано-Франковского областного совета глубоко возмущены законопроектом представителя Партии регионов Вадима КОЛИСНИЧЕНКО «О запрещении реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов 1933-1945 гг.».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении областного совета к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, которое принято сегодня на 29-й сессии. Депутаты просят руководителей государства и всех органов власти «обратить внимание на откровенно провокационный характер» этого законопроекта, расценивают его как «попытку посеять раздор между разными регионами Украины, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию накануне выборов».

«За названием законопроекта, которое должно было бы преследовать благородную цель, «протягивается» антиукраинский по содержанию и духу документ, который цинично называется Законом Украины, – говорится в обращении. - Все народы мира считают борцов за свободу Украины и независимость героями, и только в Украине против патриотов направлена карательная, репрессивная система, новый толчок которой пытается дать Вадим КОЛИСНИЧЕНКО».

Они обращают внимание руководителей государства на то, что депутат от Партии регионов причисляет к фашистским коллаборационистам ОУН, Украинскую Повстанческую Армию, «Полесскую Сечь» (УПА «Полесская Сечь» Тараса Бульбы Боровца (УГВР), Украинский центральный комитет и другие организации, которые, по его мнению, являются коллаборационистами.

За действия, которые по личному определению В.КОЛИСНИЧЕНКО названы «героизацией, реабилитацией или пропагандой» организаций, отнесенных автором проекта к коллаборационистским, он «вполне в духе неосталинизма» предлагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

«Подготовленный КОЛИСНИЧЕНКО проект закона является попыткой возродить репрессивную машину коммуно-фашистского образца, которая уничтожила миллионы украинцев, сгноила в сибирях миллионы ни в чем не повинных детей, женщин, мужчин, и является попыткой задушить процесс национального возрождения, возродить чувство страха, запугать людей, которые сломали большевистскую систему», - утверждают депутаты облсовета. Законопроект они воспринимают как «покушение на память земляков, благодаря героизму которых стала возможной независимость Украины». Депутаты Ивано-Франковского облсовета обязались «довести это обращение до широкой общественности и всячески противодействовать попытке возродить новейший сталинский террор в Украине».