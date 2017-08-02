В Бердичеве на взятке в $5 тысяч задержали двух руководителей больницы при колонии (фото)

В городе Бердичев Житомирской области сегодня, 2 августа, во время получения взятки в размере 5 тыс. долларов задержаны двое руководителей больницы при Райковской исправительной колонии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, взяточников задержали следователи прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины и Управлением оперативной работы Минюста.

«В среду, 2 августа, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками спецподразделения «К» центрального аппарата Службы безопасности Украины и Управления оперативной работы Министерства юстиции Украины задержали начальника многопрофильной больницы при Райковской исправительной колонии и его заместителя во время получения ими 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды», - отметили в прокуратуре.

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Задержанные требовали от осужденного такую сумму за подготовку ходатайства в суд для освобождения его от дальнейшего отбывания наказания по болезни.

«Обоих «горе-медиков» задержали во время проведения следственных действий в г. Бердичев после получения указанной суммы. Неправомерную выгоду изъяли. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения», - уточнили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины проводится следственным отделом прокуратуры Житомирской области. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.