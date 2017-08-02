Задержанный в Киеве австрийский педофил оказался двукратным олимпийским чемпионом

Задержанный по подозрению в педофилии накануне в столице австриец Петер Зайзенбахер является двукратным олимпийским чемпионом по дзюдо, пишет APA.

Кроме того, как сообщил в Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба, австрийца могут выдать Вене.

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"Задержанный в Киеве австрийский спортсмен может быть выдан Вене. Минюст Австрии говорит о "хорошем сотрудничестве" с Украиной», - написал посол.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего гражданина Австрии, который скрывался от правоохранительных органов на территории Украины.

"Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который находился в международном розыске", - говорится в сообщении полиции.

Установлено, что в декабря 2016 года 57-летний гражданин Австрии был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206, ст. 207, ст. 212 УК Австрии, по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетних.