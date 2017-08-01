В Днепр привезли 7 тяжело раненых военных из зоны АТО

15:47, 01 августа 2017
Общество
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В настоящее время врачи борются за спасение жизней раненных.

УНИАН

Сразу семь раненных из зоны АТО вчера привезли в Днепр, сообщает «Днепр вечерний».

Читайте такжеВ больницу Днепра доставили двух "в клочья разбитых" украинских военныхОб этом на своей странице в соцсетях сообщает Татьяна Губа.

«Раненные эвакуированы железнодорожным транспортом и двое – вертолетами, - сообщает она. – Один защитник Родины доставлен в больницу Мечникова, один – в глазную больницу, остальные – в военный госпиталь».

Медики борются за спасение жизни военных.

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Теги: #мечникова военных АТО#раненных АТО военных