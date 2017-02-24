В Днепре кровь для раненых бойцов сдали уже около 200 горожан (видео)

Днепровская областная больница имени Мечникова в шестнадцатый раз объявила День донора. Сегодня, 24 февраля, кровь сдали уже более 200 человек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В больнице, куда доставляют самых тяжелых воинов с передовой, почти исчерпались запасы донорской крови. Но в пятницу в коридорах выстроились очереди из желающих ее сдать. Ежедневно для спасения тяжелораненых воинов приходится переливать около десяти литров донорской крови.