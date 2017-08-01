Чиновников запорожской мэрии подозревают в передаче секретных данных боевикам

Сегодня, 1 августа, сотрудники Управления СБУ в Запорожской области в рамках обыска в здании Запорожского городского совета проводят изъятие несертифицированных спецсредств связи.

Как рассказал УНИАН представитель УСБУ в Запорожской области, обыск идет в рамках открытого уголовного производства по ст. 359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса.

«Речь идет о том, что чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне, в своей работе использовали несертифицированные технические средства: камеры видеонаблюдения, телефоны и т.д. Таким образом. Третьи лица имели возможность получать доступ к важной информации», - рассказал представитель УСБУ.

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В то же время, по сообщению пресс-службы мэрии, городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что считает все подозрения в адрес сотрудников мэрии абсурдом.

В частности, Буряк зачитал часть решения Жовтневого районного суда Запорожья, который дал санкцию на обыск, согласно которому чиновников мэрии подозревают в том, что они якобы передавали секретные данные на временно неподконтрольные территории Украины.

«Я думаю, что этот инцидент надуманный. Потому что, если почитать постановление суда, то там написано, что в кабинете установлена какая-то система, что мы транслируем куда-то данные. Я говорю, что это полный абсурд», - цитирует пресс-служба слова мэра.

«Исходя из постановления суда, я так понимаю, что речь идет о том, что в ночное время идет передача данных в различные там «ДНР», - также добавил Буряк. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день никому из сотрудников мэрии не предъявлено никаких обвинений.

Как сообщал УНИАН, сотрудники управления СБУ в Запорожской области с утра 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья. В связи с отсутствием на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства было вручено одному из его заместителей.