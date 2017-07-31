В Киевской области прокуратура сообщила о подозрении депутату, избившему тракториста

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил о подозрении депутату Згуровского районного совета VII созыва, который избил тракториста.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, депутат подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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«Указанный депутат, находясь в административно-территориальных границах Згуровского поселкового совета и осуществляя обработку земельного участка, увидел трактор, который проезжал по полю. Остановив трактор, мужчина начал наносить удары по телу человека, который находился в указанном транспортном средстве», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, согласно заключению эксперта, обнаруженные у пострадавшего телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья. Досудебное расследование продолжается.