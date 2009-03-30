В Одессе найден повешенным российский консул

В ночь с 29 на 30 марта в Одессе обнаружен повешенным консул Генерального консульства Российской Федерации Игорь Цветков.

В Генконсульстве отказались от любых комментариев корреспонденту УНИАН по поводу обстоятельств кончины 44-летнего И.Цветкова. Единственное, что обещала сделать секретарь генконсула Александра ГРАЧЕВА - «передать Александру Григорьевичу ГРАЧЕВУ (генконсул РФ в Украине - УНИАН) просьбу УНИАН прокомментировать возникшую ситуацию».

В свою очередь, в Представительстве МИД Украины в Одессе УНИАН сообщили, что «состоялась беседа с руководством Генконсульства РФ, однако российский генконсул А.ГРАЧЕВ предложил изложить все необходимое по интересующему украинскую сторону поводу в письменном виде – в своей ноте в адрес Представительства МИД Украины».

Первый секретарь Представительства МИД в Одессе Георгий ЗАКРАВЯВСКИЙ добавил, что «вскоре, видимо, будет также получено медицинское заключение».

Между тем, известно, что И.Цветков функционально отвечал в Генконсульстве за двустороннее сотрудничество в культурной сфере. Женат, отец 13-летней дочери. Его также замечали на важных политических событиях, происходящих в Одессе. Согласно сообщениям некоторых СМИ, именно И.ЦВЕТКОВ отвечал также за сотрудничество и поддержку, в том числе финансовую, пророссийских политических сил Одессы, в частности «Единого отечества» (Валерия КАУРОВА) и «Родину» Игоря МАРКОВА.

По сообщению Украинской службы радиостанции «ВВС», которая ссылается на свой источник в Посольстве РФ в Киеве, «следов насильственной смерти на теле не обнаружено».