Украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы на турецком курорте
18:04, 30 июля 2017Общество
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На турецком курорте Бодрум мужчина открыл стрельбу между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек.
В результате стрельба погиб один человек / Hurriyet Daily News
Граждане Украины не пострадали в результате стрельбы в пляжном ночном клубе на территории отеля недалеко от Бодрума на юго-западе Турции. Об этом сообщает пресс-служба Консульской службы МИД.
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"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на турецком курорте Бодрум мужчина открыл стрельбу между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек. В результате один человек погиб, еще четверо были ранены.
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