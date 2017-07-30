Украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы на турецком курорте

Граждане Украины не пострадали в результате стрельбы в пляжном ночном клубе на территории отеля недалеко от Бодрума на юго-западе Турции. Об этом сообщает пресс-служба Консульской службы МИД.

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"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на турецком курорте Бодрум мужчина открыл стрельбу между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек. В результате один человек погиб, еще четверо были ранены.