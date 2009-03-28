Зам командира военной части привез в Киев целый арсенал

Вчера вечером в центре Киева, возле одного из подземных гаражей, при разгрузке оружия из автомобиля «Мицубиши» были задержаны заместитель командира одной из воинских частей, начальник складов в/ч и директор предприятия по переработке оружия.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, сотрудники столичного УБОПа изъяли: две винтовки СВД, два РПК с приборами ночного виденья, шесть АКСУ, два АК-74, два пистолета-пулемета МП-40, двенадцать пистолетов системы «наган», пять пистолетов ТТ, одну гранату РГД-5, около шести тысяч патронов, оптические прицелы, магазины к автоматам и детали к различным видам стрелкового оружия.

Как отметили в ЦОС, сейчас киевская милиция совместно с СБУ проводит розыскные мероприятия в отношении других членов организованной преступной группировки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.