Запятнавших себя участием в "ДНР" и "ЛНР" жителей Донбасса не пускают в Россию – ИС

Боевиков, которые хотят попасть в РФ через неконтролируемый участок «ДНР» и «ЛНР», не пропускают российские пограничники.

Как сообщает «Информационное сопротивление», на неконтролируемом Украиной участке госграницы с РФ (ПП «Успенка») сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ проводятся фильтрационные мероприятия в отношении лиц, проходивших службу в подразделениях террористических организаций «ДНР/ЛНР» и пытающихся выехать на территорию России.

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«Лица, причастные к НВФ и не имеющие паспорта гражданина РФ (местные боевики), на территорию России не допускаются, их заставляют возвращаться, в отдельных случаях после идентификации такие боевики задерживаются и за ними прибывают сотрудники «МГБ ДНР». Боевиков с паспортом РФ (российские наемники) задерживают сотрудники ФСБ РФ и вывозят в направлении территории РФ», – сообщили в ИС.