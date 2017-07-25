Веб-камеры показали провал туристического сезона в оккупированном Крыму (трансляция)

Ранее в разгар пляжного сезона Крым принимал гостей со всей Украины и из-за рубежа. Вследствие российской аннексии любимые курорты пляжников в Алуште, Ялте и Евпатории остаются почти пустыми, сообщает ТСН.

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Несмотря на отсутствие украинских туристов, оккупанты не устают заявлять, что на количестве отдыхающих аннексия полуострова никоим образом не отразилась.

Онлайн-веб-камеры ТСН.uа позволяют убедиться, что на самом деле это не так. Как можно увидеть на трансляции, на пляжах очень мало людей.

С каждым годом веб-камер становится меньше, поэтому отследить полную картину на полуострове сложно.