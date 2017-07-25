В оккупированном Крыму втрое сократились площади виноградников

Площади виноградников в оккупированном Крыму сократилась в три раза из 100 тысяч гектаров до около 30 тысяч гектаров.

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Такие данные озвучил председатель комитета подконтрольного России парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов, передают «Крым.Реалии».

«Чтобы возродить отрасль и вернуть ей былые масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. С учетом значимости виноградарско-винодельческой отрасли не только для Крыма, но и для всей России, регулировать деятельность винодельческих предприятий необходимо отдельным профильным законом», – сказал Буданов.

Он отметил, что необходимые предложения для Госдумы разработаны, «однако на данном этапе документы нуждаются в обсуждении и внесении предложений от работников отрасли».

После аннексии Крыма виноделы полуострова столкнулись с рядом проблем при переходе отрасли под российскую стандартизацию и требования законов.