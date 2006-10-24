Януковичу сказали о цене на газ по телефону

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина практически договорилась с Россией о поставках в 2007 году 50 млрд. кубометров газа не дороже 130 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве по окончании заседания Экономического комитета комиссии «Ющенко-Путин».

«Мы получили телефонное подтверждение того, что переговоры завершены в России. Не менее 50 млрд. кубометров газа по цене не выше 130 долларов за тысячу кубометров», - сказал украинский премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это – договор между хозяйствующими субъектами, а на уровне правительств двух стран создаются только условия для работы РАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».