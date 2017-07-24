Ажиотаж вокруг биометрических паспортов спадет через 1-2 недели – миграционная служба

Ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов в Украине спадет через одну-две недели, одновременно с уменьшением туристического ажиотажа, заявил в комментарии для Радио Свобода пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

«Сейчас мы имеем сочетание двух факторов – ажиотаж, связанный с «безвизом», и туристический ажиотаж. Туристический сезон ежегодно в этот период является пиковым для оформления загранпаспортов. Туристическая составляющая пойдет на спад уже через неделю-две. И уже в начале августа этой туристической составляющей не будет. Когда завершится психологическая составляющая – трудно прогнозировать. Но мы думаем, что уже в августе будем иметь существенное облегчение ситуации», – сообщил Гунько.

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По словам представителя службы, нынешний ажиотаж с получением биометрических паспортов «не имеет ничего общего с выездом украинцев в страны Европейского союза».

«Статистика пересечения границы намного меньше, чем статистика оформления загранпаспортов. Поэтому этот ажиотаж имеет психологические причины, психологический характер. В любом случае – это временное явление. Прежде всего надо понимать, что около 12 миллионов украинцев имеют на руках заграничные паспорта, из них более четырех миллионов – биометрические паспорта. За границу выезжает в разы меньше», – сообщил Гунько.

Он отметил, что миграционная служба Украины советует гражданам без крайней необходимости подождать с оформлением паспортов, воздержаться от стояния в очередях и оформить документы позже в более комфортных условиях.

В этом месяце государственный «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг, который персонализирует данные и печатает паспорта, уже напечатал около двухсот тысяч биометрических паспортов. На предприятии заявили, что изучают возможность арендовать дополнительные производственные мощности, чтобы покрыть высокий спрос.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена». От начала действия «безвизу» им уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Для этого прежде всего нужно иметь биометрический паспорт, если нет загранпаспорта с действующей визой. Это условие и стало одной из причин возникновения длинных очередей в сервисных центрах.