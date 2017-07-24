"Живее всех живых": адвокаты опровергли убийство ГРУшника Ерофеева

Заявление задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева об убийстве офицера Главного разведывательного управления РФ Евгения Ерофеева после возвращения домой является неправдивым.

Об этом сообщил в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин, защищавший в 2016 году задержанного вместе с Ерофеевым российского военнослужащего Александра Александрова, комментируя пост коллеги Оксаны Соколовской, в котором она назвала информацию о гибели экс-подзащитного «сказкой».

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Рыбин сообщил, что задержанный Агеев распространяет фейковые новости.

"Это из серии фэйкнюз!!! Старина Ерофеич живее всех живых, правда лентяй еще тот и руку не разрабатывает, да и ранение тяжелое, так, что так!!!", – написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, задержанный на Донбассе российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев в интервью российской «Новой газете» заявил, что боится повторить судьбу другого военного ВС РФ Евгения Ерофеева, которого, по информации некоторых СМИ России, якобы убили после возвращения на родину.

"Даже если потом когда-то вернусь в Россию — то что дальше?.. А ты (обращаясь к журналисту, - УНИАН.) слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым (его вместе с Александровым обменяли на Савченко, - УНИАН.), когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - ответил пленный военный РФ на вопрос журналиста.

Отметим, что детали смерти Ерофеева и официальная информация об этом отсутствуют.