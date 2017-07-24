Кустурица дал концерт в оккупированном Крыму, обещал вернуться

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra в воскресенье впервые выступил в оккупированном Крыму. Его концерт прошел в концертном зале в Ялте, где музыкант исполнил песни из собственных фильмов, передает ТАСС.

В оккупированной Ялте музыканты представили новую программу "По млечному пути": название аналогично единственному за почти 10 последних лет игровому фильму режиссера, главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи.

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Музыкант посещает аннексированный полуостров впервые. В общении с журналистами он старался не говорить о политике, но от вопроса о статусе оккупированного Россией Крыма уйти не удалось. Так, Кустурица призвал местных жителей не ждать "внешнего одобрения своего решения", а развивать "свой регион как часть великой России".

"Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: "Мы хотим жить с Россией". Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать", - убежден Кустурица.

Также он пообещал в 2018 году посетить еще раз аннексированный полуостров, но на этот раз Севастополь.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 23 июля сербский режиссер Кустурица прилетел в оккупированный Крым и назвал его частью РФ.