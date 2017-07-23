Сербский режиссер Кустурица прилетел в оккупированный Крым и назвал его частью РФ

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прибыл сегодня в оккупированный Крым, чтобы выступить с концертом.

Как сообщает ТАСС, в комментарии российским журналистам в аэропорту Симферополя он заявил, что считает оккупированный полуостров частью России.

Кустурица подтвердил, что планирует осмотреть достопримечательности полуострова для возможных съемок фильма. "Будем (смотреть локации для съемок – ред.). Мне очень интересно увидеть, что возможно сделать здесь", - сказал режиссер.

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Сегодня в Ялте Кустурица намерен вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra дать свой первый и единственный концерт.

"Это будет концерт-комбинация из материалов, которые мы играли последние десять лет, и новый материал из фильмов, в том числе из последнего фильма "По млечному пути", – уточнил Кустурица.

Отметим, Эмир Кустурица неоднократно выражал поддержку действиям страны-агрессора, в частности, в вопросе оккупации и дальнейшей аннексии украинского Крыма.

Примечательно, что в гастрольном графике Кустурицы Ялта значилась как «российский регион».