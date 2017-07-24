В Ужгороде женщине продали жареную курицу с живыми червями (фото, видео)

В Ужгороде в одном из супермаркетов местная жительница приобрела жареную курицу с червями. Сейчас она находится в городской инфекционной больнице. Первую помощь женщина получила в Закарпатской областной больнице им. Новака, передает ТСН.

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"Купили курицу. Магазин неподалеку в 50 метрах, видимо. Поэтому через 5 минут начали есть, а там... То, что на видео, я с ужаса и испуга выложила. Я сейчас плохо себя чувствую. Нас оформили в больницу. Иду на процедуры", - рассказала девушка.

Испорченная продукция была приобретена в супермаркете "Вопак" 23 июля в 16:27.

Как сообщал УНИАН, во Львове в магазине сети "Арсен" покупатели обнаружили в конфетах червей.