Мать пленного российского военного Агеева въехала на территорию Украины для встречи с сыном

Мать пленного российского военного Виктора Агеева Светлана в пятницу, 21 июля, въехала на территорию Украины.

Об этом "Новой газете" по телефону из поезда сообщил журналист Павел Каныгин, который ее сопровождает.

При этом, в виде исключения, украинская сторона согласилась принять женщину по внутреннему российском паспорту.

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"Въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту", - отметил Павел Каныгин.

Каныгин отметил, что пока не может назвать имен и должностей людей, которые представляют украинскую сторону. При этом он допустил, что сможет назвать их после того, как встреча состоится.

"По поводу самой встречи: нам обещали устроить ее в ближайшие дни, насчет времени и места пока ничего неизвестно, нас сориентируют позже. Сам Виктор Агеев, как известно, находился в СИЗО города Старобельск, но встреча, я думаю, может быть и в каком-то другом месте — все решится завтра", - сказал журналист.

По его словам, украинская сторона пообещала Светлане Агеевой устроить встречу с ее сыном, в том числе и наедине.

Каныгин также добавил, что с момента обращения Светланы Агеевой к президенту Украину Петру Порошенко никто из российских властей с ней не связывался. Лишь перед самым выездом в Украину ей позвонили сотрудники ФСБ и сказали, чтобы она была осторожнее.

"Случилось это сразу после покупки билетов. ФСБ, видимо, дала понять: контора в курсе", - сообщил Павел Каныгин.

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которую обезвредили 24 июня под Желобком в Луганской области.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

В то же время, в Кремле уклонились от ответа на вопрос о возможности обмена россиян, попавших в плен в Украине, на украинцев, содержащихся в РФ.