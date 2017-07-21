Герої мультфільму "Як козаки…" тестують безкоштовні ліки (інфографіка)

Урядова програма «Доступні ліки» в Україна все більше набирає обертів. Все більше людей починають нею користуватися. І все більше людей припиняють “google-терапію” і самолікування, натомість звертаються до лікаря для призначення їм лікування за рецептом.

Винахідлива трійця козаків з легендарного мультфільму «Як козаки…» також вирішила розібратися як працює програма і як члени їхніх родин можуть отримати безкоштовні ліки.

Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму «Як козаки…» Грай, Око та Тур випробують на собі все нове, що запроваджується в сучасній українській системі охорони здоров’я.

Серія інфографік «Як козаки медицину випробовували» - частина комунікаційної кампанії проекту «Програма комунікації реформ в Україні», покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у медицині.