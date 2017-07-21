За все время российской агрессии погибло 11 тысяч украинцев – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что за все дни российской агрессии 11 тыс. украинцев погибли.

Читайте такжеСутки в АТО: пятеро военных погибли и еще восемь ранены, ВСУ жестко ответили боевикамКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявления для прессы сегодня в Киеве.

«Каждый день мы продолжаем провожать в последний путь своих лучших сыновей. И только за последние два дня агрессор убил 8 наших защитников. А за все дни агрессии 11 тыс. украинцев отдали свою жизнь, не различая военных, гражданских или братьев», - сказал Порошенко.