МИД объяснило отсутствие украинского консула во время допроса Маркива в итальянском суде

Задержанный в Италии военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив свидетельствовал в суде в рамках предварительного допроса.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"17 июля 2017 г. итальянский суд в городе Павиа провел предварительный допрос задержанного гражданина Украины Виталия Маркива. Суд не рассматривал дело по существу, а поэтому, согласно регламенту, консул Украины не присутствовал в зале суда. В этот же день консул провел встречу с Маркивым и его адвокатом. В ходе встречи были уточнены некоторые аспекты линии защиты В.Маркива", - заявил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи г. Славянск 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.

Дело Маркива итальянский суд рассмотрит в сентябре.