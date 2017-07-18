Рассмотрение дела нацгвардейца Маркива в Италии возобновится в сентябре - адвокаты

Рассмотрение судебного дела арестованного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива продолжат в сентябре. Об этом сообщил в понедельник адвокат военного по итогам допроса его подзащитного, передает Радио Свобода.

К тому времени Маркив остается под стражей и об изменении меры пресечения для него речь пока не идет, добавил адвокат.

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Во время шестичасового допроса в понедельник сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствии прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера. Именно по подозрению в умышленном убийстве итальянского фотографа на Донбассе три года назад Маркива задержали 30 июня в итальянской Болонье.

Как пояснил судьям адвокат задержанного, во-первых, Виталий Маркив находился на месте происшествия как солдат и не мог принимать решений о том или инном военном действии, во-вторых, из материалов дела наглядно нельзя оценить, на каком расстоянии от иностранных журналистов находился Маркив. У него к тому же не было миномета, что подтверждают документы, предоставленные руководством Национальной гвардии Украины, отметил защитник; сторона обвинения утверждает, что украинский солдат застрелил итальянца Андреа Роккелли именно из минометного оружия 24 мая 2014 года вблизи Славянска Донецкой области, в то время оккупированного.

Сторона защиты концентрируется ныне на получении разрешения от прокуратуры итальянского города Павия, где Маркива держат под арестом, чтобы допросить свидетелей в Украине и посетить место событий на Донбассе. В случае положительного ответа прокуратуры поездка в Украину может состояться в конце лета, спрогнозировал адвокат Виталия Маркива в разговоре с украинскими журналистами в Италии.

Анализируя ход судебного дела, защитник нацгвардейца Раффаэле делла Валле считает преждевременным ставить вопрос об изменении меры пресечения для подзащитного, так как юрист не видит пока перспектив для положительного ответа суда на возможное просьбу отпустить Маркива под домашний арест.

Также в понедельник после допроса подозреваемого второй раз посетили украинские консульские должностные лица, и они говорят, что условия его пребывания удовлетворительные, он читает, посещает спортзал, психологическое состояние – нормальное. Во вторник впервые военнослужащего должны посетить родственники.

Из дипломатических источников Радио Свобода стало известно, что в ближайшее время Виталия Маркива могут перевести в другую тюрьму.