"Игра престолов": украинская группа представила саундтрек к новой части культового сериала (видео)

Накануне премьеры седьмого сезона сериала "Игра престолов", украинская группа B&B project представила саундтрек к этому фильму.

Об этом ICTV сообщил участник группы B&B project Сергей Шамрай. Клип песни показывает неповторимые уголки нашей страны, а именно - Каменец-Подольскую крепость.

Композицию исполнили на традиционных народных инструментах: бандуре и баяне.

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Отметим, "Игра престолов" впервые в своей истории не вошел в список номинантов телевизионной премии Эмми.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 13 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера 7-го сезона "Игры престолов".