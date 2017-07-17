"Игра престолов": украинская группа представила саундтрек к новой части культового сериала (видео)
14:28, 17 июля 2017Общество
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Композицию исполнили на традиционных народных инструментах: бандуре и баяне.
"Игра престолов-7" / скриншот
Накануне премьеры седьмого сезона сериала "Игра престолов", украинская группа B&B project представила саундтрек к этому фильму.
Об этом ICTV сообщил участник группы B&B project Сергей Шамрай. Клип песни показывает неповторимые уголки нашей страны, а именно - Каменец-Подольскую крепость.
Композицию исполнили на традиционных народных инструментах: бандуре и баяне.
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Отметим, "Игра престолов" впервые в своей истории не вошел в список номинантов телевизионной премии Эмми.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 13 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера 7-го сезона "Игры престолов".
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